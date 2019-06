Si Hugo Lloris réalise une très belle année post-Coupe du monde à Tottenham, qui pourrait se conclure ce soir par une victoire en Ligue des champions (une finale à suivre en direct commenté sur notre site), le gardien français sait qu’il doit une partie de ses performances grâce à la très belle entente qui le lie avec son entraîneur, Mauricio Pochettino. Il est revenu sur cette bonne relation avec l’Argentin, dans un entretien accordé à L’Équipe : « on a beaucoup de liens communs, qui se sont créés dès les premiers instants. Et c’est quelqu’un que tu as envie de suivre. Il a ce côté fédérateur, rassurant. »

« Il y a des choses, d’ailleurs, que je retrouve aussi chez Didier Deschamps, a poursuivi Lloris. Ils ont cette force de créer un groupe et de t’emmener avec eux. Bien sûr, beaucoup de choses entrent en compte dans le management, mais ça, c’est un talent, et c’est peut-être le plus important : mettre dans la tête de toute l’équipe une idée qui pourra l’amener tout en haut. »