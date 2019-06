Vainqueur de la Coupe du Monde 2018 avec l’équipe de France, Hugo Lloris a cette fois-ci échoué dans une autre finale. Le portier français et les Spurs de Tottenham ont en effet été battus par les Reds de Liverpool (0-2). Après la rencontre, le capitaine du club londonien est revenu sur cette désillusion pour RMC Sport : « c’est toujours douloureux de perdre un match d’une telle importance. C’est difficile d’entamer le match de cette façon-là mais on ne s’est pas dégonflé, on a joué avec nos principes et nos valeurs. »

Relancé ensuite sur le penalty concédé par Moussa Sissoko en début de match, fautif d’une main dans la surface, le gardien tricolore n’a pas souhaité pointer du doigt l’arbitrage. « La décision, l’arbitre l’a prend très vite. Je ne sais pas, il faut revoir les images mais si l’arbitre a pris cette décision, c’est que c’était la bonne », a conclu le portier âgé de 32 ans.