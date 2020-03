Blessé à l’aine, Hugo Lloris (33 ans) a manqué les deux derniers matchs de Tottenham face à Wolverhampton en Premier League (défaite 3-2) puis contre Norwich (1-1) en Cup cette semaine. Le champion du monde effectue cet après-midi son grand retour dans les buts des Spurs pour le déplacement à Burnley.

Une rencontre qui compte pour la 29ème journée de Premier League. Tottenham aura bien besoin de son capitaine au sommet de son art pour renouer avec le succès et se rapprocher du top 5 au classement...

Hugo is out to warm up #THFC #COYS pic.twitter.com/TNBurXQerd

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 7, 2020