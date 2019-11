La trêve hivernale pourrait laisser des traces à Tottenham. Actuel 14e de Premier League après son match nul face à Sheffield United, les Spurs pourrait voir le départ de leur entraîneur Mauricio Pochettino. Ce derniers se serait entretenu avec le président du club Daniel Levy afin de discuter de l’avenir de l’Argentin la semaine dernière. La fin semble désormais très proche selon The Telegraph qui précise également que le patron de Tottenham devrait débourser environ 15 millions d’euros pour licencier Pochettino, à moins qu’un accord mutuel sur sa sortie soit négocié.

Des pistes sur le nom de son remplaçant ont été mises en avant. Toujours selon le média anglais, si José Mourinho est actuellement sans club et que Carlo Ancelotti pourrait voir son aventure avec Naples se terminer, les dossiers les plus envisageables mèneraient à Eddie Howe de Bournemouth et Julian Nagelsmann du RB Leipzig. De son côté, le DailyMail présente les différents points de chute pour l’ancien coach de l’Espanyol Barcelone. Ce dernier figurerait sur la short-list de Manchester United (en cas de départ d’Ole Gunnar Solskjær) et pourrait potentiellement rejoindre les rangs du Real Madrid (en cas de départ de Zinedine Zidane) ou encore du Paris Saint-Germain (en cas de départ de Thomas Tuchel), un club où il a évolué entre 2001 et 2003.