Les Spurs de Tottenham viennent d’annoncer le premier numéro officiel de leur effectif en vue de la saison 2019/20 ! Il s’agit de celui de la recrue française Tanguy Ndombélé !

Celui qui a porté le 22 à l’Amiens SC, les numéros 17 et 21 en équipe de France conserve le numéro qu’il aura arboré pendant deux saisons à l’Olympique Lyonnais : le 28 !

Our first confirmed squad number for the 2019/20 season...#THFC #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 18 juillet 2019