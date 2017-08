C’était dans l’air du temps, c’est désormais officiel.Serge Aurier quitte le Paris Saint-Germain pour s’engager en faveur de Tottenham. L’international ivoirien a signé un contrat de 5 ans. Le nouveau numéro 24 des Spurs a livré ses premières impressions sur le site officiel du club londonien.

« C’est une opportunité énorme et excitante dans un grand club. Je suis déterminé à prouver en tant que professionnel aussi bien sur et hors du terrain. C’est un nouveau départ pour moi et je donnerais tout pour la fan base des Spurs, qui est énorme et diversifiée, soit fière de moi. Les fans sont les personnes les plus importantes dans chaque club et je suis impatient de leur montrer, à eux et à tout le monde chez les Spurs, le vrai Serge Aurier ».