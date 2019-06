L’Estadio Wanda Metropolitano de Madrid accueille ce soir la 64e finale de la Champions League (21h) ! Une finale 100% anglaise qui met aux prises Tottenham à Liverpool. Deux équipes qui doivent leur présence dans l’antre de l’Atlético à des demi-finales retour d’anthologie. Les Reds ont renversé le FC Barcelone à Anfield (4-0) après s’être lourdement inclinés au Camp Nou au match aller (3-0). De leur côté, les Spurs s’en sont remis à Lucas Moura, auteur d’un triplé à l’ArenA Johan Cruijff, pour s’imposer 3-2 sur l’ensemble des deux matches.

Pour cette finale, Mauricio Pochettino aligne un 4-2-3-1 et fait confiance à dix des onze joueurs vainqueurs à Amsterdam, lors de la demi-finale retour. Harry Winks fait son retour au milieu de terrain, où il prend la place de Victor Wanyama. De retour juste à temps, Harry Kane prend lui la place de Lucas Moura en pointe. Chez les Reds, Jürgen Klopp aligne lui aussi un 4-3-3 classique. Pour cette finale, le technicien allemand récupère Mohamed Salah et Roberto Firmino, alignés en lieux et places de Divock Origi et Xherdan Shaqiri. Au milieu, Georginio Wijnaldum est lui préféré à James Milner pour débuter.

Les compositions de la finale de la Ligue des champions :

Tottenham : Lloris - Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose - Winks, Sissoko - Alli, Eriksen, Son - Kane

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mané