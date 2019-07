Finaliste malheureux de la dernière Ligue des Champions (défaite 2-0 face à Liverpool), Tottenham aurait pu connaître un été bien différent en cas de victoire finale. Le premier gros changement aurait concerné son entraîneur Mauricio Pochettino, qui serait peut-être parti rapporte RMC Sport.

« Avec ma mentalité, je vais toujours donner la priorité au club plutôt qu’à moi-même, a déclaré le technicien argentin. Mais peut-être qu’avec un résultat différent en finale, je me serais dit : "OK, maintenant c’est le moment de franchir un palier hors du club, de partir et de les laisser ouvrir un nouveau chapitre avec un autre staff" », confie-t-il. Cependant, avec le résultat qui a été celui de cette finale, l’entraîneur argentin se sent dans le devoir de remobiliser son équipe pour la saison à venir, se sentant excité et énormément motivé. Prometteur.

