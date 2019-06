Alors qu’il a accepté de continuer l’aventure à Tottenham l’année prochaine, Mauricio Pochettino n’a toujours pas vu de recrue venir renforcer son effectif lors de ce mercato estival, alors qu’il souhaitait voir son club effectuer plusieurs gros transferts cet été. Une situation qui ne lui convient pas, comme il l’a indiqué récemment, en poussant ses dirigeants à sortir le chéquier pour faire signer des joueurs : « Il est essentiel que cette année l’équipe soit renforcée, a confié Pochettino sur TV3 Catalunya. En moins de deux ans, nous avons économisé beaucoup d’argent sans faire signer de joueurs, ce qui devrait nous permettre de nous renforcer. »

« À Manchester City et à Liverpool, Pep Guardiola et Jürgen Klopp sont libres de choisir les joueurs qu’ils veulent et ceux qu’ils ne veulent pas, a continué le tacticien argentin. D’autre part, dans des équipes telles que Tottenham, Chelsea ou Arsenal, ce n’est pas dans les mains des entraîneurs. Celui qui décide, dans notre cas, c’est le président. » Le message est donc clair de la part de Pochettino, qui veut que son président, Daniel Levy, fasse enfin venir de nouvelles recrues. Cela pourrait arriver très prochainement, avec la probable arrivée de Tanguy Ndombélé chez les Spurs.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10