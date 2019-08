Récemment contacté par Leonardo et le PSG, Serge Aurier (26 ans) voudrait partir de Tottenham. Selon les informations du Daily Mail, l’international ivoirien (50 sélections, 1 but) a pris la décision de quitter Londres lors de ce mercato estival.

Le latéral droit est devenu un second choix dans l’esprit de Mauricio Pochettino et serait déterminé à quitter les Spurs alors que le club de la capitale française et l’AC Milan s’intéressent à lui. L’Ivoirien a jusqu’au 2 septembre pour se trouver une porte de sortie. Affaire à suivre.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10