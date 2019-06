Tottenham n’a pas tiré un trait sur Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est même l’une des priorités de Mauricio Pochettino, qui a réclamé son transfert auprès de son président Daniel Levy, selon les informations du Guardian. Le journal anglais ajoute que des discussions ont débuté entre l’OL et Tottenham mais qu’aucune offre officielle n’a encore été formulée.

Les Spurs évaluent l’international français, âgé de 22 ans, à 50 M€ quand l’OL en espère au moins 75 M€. Sans recrue depuis le mercato hivernal 2018, Pochettino sera normalement plus suivi par son président sur le marché cet été au regard de l’excellent parcours en Ligue des Champions. Pour Ndombele, il faudra toutefois composer avec une rude concurrence puisque le Real Madrid, le PSG et Manchester City sont annoncés sur ses traces. Pour le plus grand bonheur de Jean-Michel Aulas qui va pouvoir faire monter les enchères pour son joueur qui dispose d’un bon de sortie.

