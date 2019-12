Sept défaites d’affilées. C’est le terrible bilan de Toulouse ces dernières semaines. Lors de la 17e journée de Ligue 1, samedi soir, les Violets se sont encore inclinés face à un concurrent direct pour le maintien, Strasbourg (4-2). Et après la rencontre, Baptiste Reynet (29 ans), le gardien du TFC, a laissé parler sa frustration.

« J’ai honte de perdre encore une fois. C’est la septième fois d’affilée ! Il faut prendre conscience qu’on est en train de jouer avec nos carrières, il y a des gens derrière nous, des employés. On est dans la merde, constatait le dernier rempart toulousain après la rencontre. J’ai pas d’autre mot, il va falloir se bouger le cul parce que là on y va tout droit. Il va falloir digérer et oublier cette semaine. » Toulouse est bon dernier avec 12 points au compteur.