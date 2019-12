Décidément, la Juventus aime bien regarder le Toulouse FC et plus attentivement les pépites de son centre de formation. L’an dernier, les Bianconeri avaient suivi Jean-Clair Todibo avant qu’il prenne le chemin du FC Barcelone. Désormais, les équipes de Fabio Paratici lorgneraient le jeune Mathieu Gonçalves (18 ans) d’après L’Équipe. Étoile montante des Pitchouns, le natif de Paris compte déjà 5 rencontres à son actif cette saison (4 matches de Ligue 1 et 1 rencontre de Coupe de la Ligue).

Finaliste malheureux de la dernière Coupe Gambardella avec le Toulouse FC face à l’AS Saint-Étienne (2-0), Mathieu Gonçalves s’adapte tout doucement au niveau professionnel. International U19 français, il aurait déjà eu quatre rendez-vous avec des représentants de la Juventus d’après le quotidien français. Pouvant évoluer en défense centrale ou au poste de latéral gauche, il est également sur les tablettes de Liverpool.