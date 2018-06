Le Toulouse FC est à la recherche du successeur d’Issa Diop. Parti du côté de West Ham pour la somme de 25 M€, le défenseur français a permis à son club formateur de renflouer ses caisses. Mais il va falloir lui trouver un remplaçant de taille désormais.

D’après l’Est Républicain, c’est une piste de longue date qui est ciblée et il s’agit du défenseur de l’AS Nancy Lorraine, Modou Diagne. Il ne sera néanmoins pas facile de le déroger, puisque son entraîneur Didier Tholot compte sur lui la saison prochaine. Sa situation contractuelle rend toutefois l’opération possible, puisqu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. A suivre.