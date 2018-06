Depuis quelques années maintenant, les clubs européens dépensent des sommes folles sur des jeunes joueurs. Cela tombe bien puisqu’en France, les formations et les présidents travaillent très bien en ce sens et cela permet de générer de nouveaux revenus intéressants. Ainsi, à Toulouse, voici quelques saisons maintenant que l’on évoque les performances du défenseur central de 21 ans né dans la Ville Rose. Il est maintenant acquis que le jeune Français ne restera pas un an de plus dans l’Hexagone.

Cela fait maintenant des semaines que nous vous parlons d’un intérêt fort de West Ham pour Diop. Nous vous le révélions ce dimanche, le défenseur était attendu à Londres ce lundi afin de passer sa visite médicale avec les Hammers. Celle-ci s’est bien passée puisqu’il s’est engagé pour les cinq prochaines années avec l’ancienne formation de Dimitri Payet. Selon nos informations, l’international Espoirs tricolore percevra environ 4 M€ par an et une prime de signature estimée à 2,5 M€.

Le Toulouse Football club, lui, va récupérer la modique somme de 25 millions d’euros. Même si le départ d’une jeune pépite ne fait jamais plaisir aux supporters du club, ceux-ci peuvent se rassurer en se disant que les caisses du TFC sont bien pleines et que cet argent sera probablement réinvesti sur le marché des transferts. Une chose est sure, le TFC va devoir se renforcer pour espérer rester encore en Ligue 1.