Les nommés pour les trophées UNFP ont été dévoilés ce jeudi. Une information qui fait réagir les observateurs. Christophe Dugarry, au micro de Team Duga sur RMC Sport, n’a pas manqué de donner son avis, se disant surpris par la présence du Rennais Hatem Ben Arfa parmi les cinq candidats au titre de joueur de l’année en Ligue 1.

« Tu as mal lu, ce n’est pas possible... Les joueurs ont voté, c’est ça ? Cherchez l’erreur surtout. Je rappelle que Ben Arfa, c’est le 61e passeur et le 22e buteur de Ligue 1, sacrées stats... », a-t-il lâché avant de se prêter au petit jeu des pronostics. « Je pense que c’est Mbappé qui va gagner. Je dirais Mbappé, Pépé, Neymar dans l’ordre. Pour les gardiens, je dirais Lecomte ou Lopes. Pour l’entraîneur, je dirais Galtier ou Laurey. Pour le Français de l’étranger, sans hésiter, je vote Benzema, il fait sans doute sa meilleure saison au Real Madrid ».