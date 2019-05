Depuis quelques temps, si vous êtes un fidèle des réseaux sociaux, vous aurez remarqué que de nombreux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 ont posté des photos de leurs joueurs en train de voter pour les Trophées UNFP. Eh bien dans un peu plus de quinze jours, nous saurons qui succèdera à Neymar pour le titre de meilleur joueur de L1, qui héritera du titre de meilleur espoir remporté l’an dernier par Kylian Mbappé ou encore qui détrônera Steve Manadanda en tant que meilleur portier du championnat.

Mais avant de connaître les résultats des votes lors de la soirée de gala des Trophées UNFP programmée le dimanche 19 mai prochain sur beIN Sports, l’UNFP vient de dévoiler les noms de tous les joueurs et joueuses nommés dans chaque catégorie. À commencer par le trophée le plus attendu, celui de meilleur joueur de L1. Champion de France pour la huitième fois de son histoire, le PSG place trois joueurs : Kylian Mbappé et ses 30 buts, Neymar et Angel Di Maria. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière le natif de Bondy avec 20 buts au compteur, Nicolas Pépé est justement récompensé pour la meilleure saison de sa jeune carrière. Enfin, la surprise du chef est la présence d’Hatem Ben Arfa.

Ben Arfa nommé

Vainqueur du titre de meilleur espoir de L1, Kylian Mbappé est à nouveau nommé dans la catégorie. Auteur de 30 buts en championnat, le Parisien devra faire face à la concurrence du Lyonnais Houssem Aouar, du Marseillais Boubacar Kamara, du Rennais Ismaïla Sarr et du deuxième élément de la « BIP-BIP » nordiste, Jonathan Ikoné. En lice pour le titre de meilleur joueur de L1, Mbappé pourrait faire place nette aux autres nommés. Du côté des gardiens, si le lauréat de la saison dernière, Steve Mandanda, est absent, pas vraiment de surprises pour le reste. En concurrence avec Gianluigi Buffon, Alphonse Areola défendra les couleurs du PSG. Les outsiders Benjamin Lecomte (Montpellier), Edouard Mendy (Reims) et le spécialiste des penalties lillois Mike Maignan sont là. Mais le grand favori sera sans contestation possible le Lyonnais Anthony Lopes.

Chez les entraîneurs, les trois premiers du championnat sont logiquement représentés par Thomas Tuchel, Christophe Galtier et Bruno Genesio. Cependant, les belles saisons de Reims et de Strasbourg, vainqueur de la Coupe de la Ligue, ont également été récompensées par les nominations de David Guillon et Thierry Laurey. Toutefois, on pourra regretter aussi l’absence de Jean-Louis Gasset, toujours en course pour une place sur le podium avec l’AS Saint-Etienne.

Nommés pour les récompenses en Ligue 1

Meilleur joueur de Ligue 1 Conforama : Kylian Mbappé (PSG), Neymar (PSG), Nicolas Pépé (Lille), Hatem Ben Arfa (Stade Rennais), Angel Di Maria (PSG)

Meilleur gardien de Ligue 1 Conforama : Alphonse Areola (PSG), Benjamin Lecomte (Montpellier), Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Mike Maignan (Lille), Edouard Mendy (Reims)

Meilleur espoir de Ligue 1 Conforama : Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), Jonathan Ikoné (Lille), Boubacar Kamara (Olympique de Marseille), Kylian Mbappé (PSG), Ismaïla Sarr (Stade Rennes)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 Conforama : Thomas Tuchel (PSG), Bruno Genesio (Olympique Lyonnais), Christophe Galtier (Lille), David Guillon (Reims), Thierry Laurey (Strasbourg)

Meilleur Français évoluant à l’étranger

Karim Benzema (Real Madrid), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), N’Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Hugo Lloris (Tottenham)

Nommés pour les récompenses en Ligue 2

Meilleur joueur de Domino’s Ligue 2 : Farid Boulaya (FC Metz), Renaud Cohade (FC Metz), Gaëtan Charbonnier (Brest), Habib Diallo (FC Metz), Alexis Claude-Maurice (FC Lorient)

Meilleur gardien de Domino’s Ligue 2 : Vincent Demarconnay (Paris FC), Gautier Larsonneur (Brest), Jean-Louis Leca (Lens), Alexandre Oukidja (FC Metz), Mamadou Samassa (Troyes)

Meilleur entraîneur de Domino’s Ligue 2 : Frédéric Antonetti (FC Metz), Jean-Marc Furlan (Brest), Pascal Gastien (Clermont), Philippe Hinschberger (Grenoble), Didier Ollé-Nicole (Orléans)

Nommées pour les récompenses en D1 féminine :

Meilleure joueuse de Division 1 : Kadidiatou Diani (PSG), Amandine Henry (Olympique Lyonnais), Eugénie Le Sommer (Olympique Lyonnais), Amel Majri (Olympique Lyonnais), Dzsenifer Marozsan (Olympique Lyonnais)

Meilleur espoir féminin de D1 : Selma Bacha (Olympique Lyonnais), Sandy Baltimore (PSG), Elisa De Almeida (Paris FC), Lea Khelifi (Metz), Marie-Antoinette Katoto (PSG)