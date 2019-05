Après vingt ans de carrière, Benjamin Nivet a décidé de dire stop. Il y a quelques jours, le milieu de terrain français avait expliqué qu’il raccrocherait les crampons en fin de saison. Et celle-ci vient de se terminer ce vendredi. Lors du deuxième play-off de Ligue 2, l’ESTAC a en effet chuté au Stade de l’Aube face au RC Lens (1-2 après prolongation). C’était donc le dernier match du numéro 10. Entré en jeu en prolongation, le joueur âgé de 42 ans a disputé quelques minutes avant de quitter définitivement les pelouses. Interrogé par BeIn Sports après la partie, ce dernier est donc revenu sur cette désillusion. Et forcément, il espérait une meilleure fin.

« C’est une très grosse déception, une très grosse frustration parce qu’on méritait beaucoup mieux par rapport à la saison qu’on a faite. On avait un très beau groupe, solidaire, qui avait envie de faire de belles choses sur ces trois derniers matches. Malheureusement, ça s’arrête ce soir et c’est vraiment navrant. (...) Se faire éliminer dès ce tour de play-offs, c’est très dur à supporter, a lâché Benjamin Nivet avant d’enchaîner. Le football, ce n’est jamais fini donc on espérait, sur ces dernières minutes, revenir au score. C’est difficile de finir sur une note comme celle-là mais on aurait aimé une plus belle fin... Ça se finit comme ça et c’est très difficile pour le groupe et pour moi ce soir. »