La deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations se poursuit cet après-midi avec le choc du groupe E entre la Tunisie et le Mali. Tenus en échec (1-1) par l’Angola pour leur entrée en lice, les Aigles de Carthage entendent réagir contre des Maliens en confiance. Les Aigles avaient eux gagné avec la manière face à la Mauritanie (4-1)

Les Tunisiens d’Alain Giresse s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Mouez Hassen dans les cages. Wajdi Kechrida, Dylan Bronn, Yassine Meriah et Oussama Haddadi forment la défense. Le double pivot est constitué d’Ellyes Shkiri et Ghaylen Chaaleli tandis qu’Anice Badri, Wahbi Kazhri et Naïm Sliti évoluent un cran plus haut. Enfin, Taha Yassine Khenissi prend la pointe de l’attaque tunisienne.

De son côté, le Mali se présente dans un système similaire avec Djigui Diarra dans les buts. Le gardien peut compter sur Hamari Traoré, Molla Wagué, Mamadou Fofana et Youssouf Koné en défense. Diadie Samassékou, Amadou Haïdara et Lassana Coulibaly sont associés au cœur du jeu. Enfin, Moussa Marega est épaulé par Abdoulaye Diaby et Moussa Djenepo.

Les compositions :

Tunisie : Hassen - Kechrida, Bronn, Meriah, Haddadi - Chaaleli, Shkiri - Badri, Khazri, Sliti - Khenissi

Mali : Diarra - H. Traoré, Wagué, Fofana, Koné - Samassekou, Coulibaly, Haïdara - Diaby, Marega, Djenepo

