Les instances du football mondial ne sont pas tendres entre elle. En froid avec la FIFA, notamment suite aux discussions de président Gianni Infantino sur l’organisation de la Coupe du monde des clubs 2021, l’UEFA et la Conmebol se sont rassemblées hier à Nyon (Suisse) pour signer un protocole d’accord. Celui-ci concerne notamment la mise en place de futures compétitions.

Selon L’Équipe, il est évoqué « la possibilité d’organiser des matches intercontinentaux européens/sud-américains ». Et on pense forcément à la Coupe intercontinentale. Cette rencontre disputée entre le vainqueur de la Ligue des Champions et son équivalent sud-américain, la Copa Libertadores, a disparu en 2004, et pourrait ainsi refaire son apparition. Affaire à suivre.