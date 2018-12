Mohamed Salah est l’une des stars du moment, et ce, malgré quelques difficultés en début de saison. L’ailier égyptien de 26 ans crève l’écran depuis son arrivée à Liverpool à l’été 2017. Venu en provenance de l’AS Roma, Salah a réalisé une première saison incroyable avec les Reds, avec 32 buts en 36 matches de championnat avec Liverpool. Et ce dernier aurait pu rejoindre... le PSG !

C’est ce qu’a évoqué Unai Emery en conférence de presse en marge du choc entre Arsenal et Liverpool. « À l’époque, j’avais parlé de la possibilité de signer Mohamed Salah au PSG quand il était à la Roma. On avait des petits doutes. Après, il est parti à Liverpool et les doutes se sont de suite envolés. Désormais, quand vous parlez des cinq meilleurs joueurs du monde, Salah en fait partie », a ainsi déclaré l’entraîneur des Gunners.