Le RC Lens est en ballottage favorable pour la montée. Les Sang et Or sont troisièmes, mais les concurrents directs restent à portée (Lens est 3e avec 35 points, deux de plus que Niort, 9e). Et dans l’effectif lensois, un jeune crack de 17 ans serait dans le viseur de Valence.

C’est ce qu’annonce Super Deporte. Koba Koindredi, milieu de terrain habitué aux équipes de jeunes, intéresse le club Che. Goal assurait pour sa part que le crack lensois devrait quitter le club cet hiver. Un accord pourrait être trouvé avant la fin de la semaine.