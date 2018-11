Sacrée championne du monde l’été dernier en Russie, l’équipe de France s’est, durant son parcours, défait de la rugueuse équipe d’Uruguay (2-0). Une victoire acquise sans vraiment trembler par les Bleus qui ont toutefois profité de l’absence d’Edinson Cavani. Touché au mollet face au Portugal en huitième de finale, El Matador est revenu sur cet affrontement manqué avec les Tricolores qu’il a tout de même tenu à féliciter.

« Sincèrement, j’ai passé un moment difficile personnellement. C’était un moment joli pour la sélection, mais difficile pour moi. Je n’ai pas joué contre la France. L’équipe était un peu touchée. Un peu comme au Brésil (en 2014) quand Luis (Suarez) a été exclu (pour avoir mordu Chiellini, ndlr). A la fin, l’équipe était touchée, mais c’est le football. C’était un moment difficile. Je n’avais jamais passé un tel moment. C’est le plus difficile de ma carrière. Après on a joué contre les vainqueurs de la Coupe du Monde. Je pense que la France a trouvé le chemin du but sur coups de pied arrêtés. C’était un beau match. Deux sélections qui se ressemblent un peu. Deux sélections costaudes à affronter. Ils ont fait un bon travail. C’est bien d’avoir des individualités, des grands joueurs en football. Mais c’est une compétition. La France a fait un groupe solide, collectif. Une équipe compétitrice. Pour moi, la coupe du monde est une compétition où l’équipe la plus solide et unie arrive à la fin. C’est un vainqueur juste. »