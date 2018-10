C’est sûrement l’histoire insolite du jour. Usain Bolt, qui a récemment rejoint les Central Coast Mariners en Australie, s’est offert un doublé contre le Macarthur South West United. L’homme le plus rapide du monde a parfaitement croisé sa frappe du pied gauche sur l’ouverture du score, avant de doubler la mise sur un cafouillage incroyable de la défense adverse.

Après sa sortie, le recordman du monde sur 100 mètres s’est exprimé, des propos relayés par le compte Twitter de son club. « Marquer deux buts pour mon premier match, c’est vraiment quelque chose de bien. Je suis heureux de pouvoir venir ici et montrer au monde que je progresse. J’ai hâte d’être un joueur de cette équipe et de donner le meilleur de moi-même », a ainsi déclaré Usain Bolt avant de tweeter lui-même : « Tout est possible, il n’y a pas de limites ». De quoi se voir offrir un contrat professionnel ?