Lundi, Valence officialisait le retour du défenseur central français Eliaquim Mangala (28 ans). Trois ans après un premier retour sous forme de prêt, l’ancien joueur de Manchester City rentre donc au moins pour deux saisons, au bercail. Un nouveau retour qui enchante l’intéressé, lui qui a vécu des moments douloureux notamment à cause de pépins physiques récurrents.

« J’ai beaucoup d’histoire avec le Valencia CF, car lorsque je jouais à Porto j’ai pu venir ici, et j’ai pu venir pour la deuxième fois, il y a trois ans. On dit jamais deux sans trois et cette fois, c’est la troisième fois. Pour moi, c’est très positif d’être ici, j’aime beaucoup Valence et le Valence CF. Je me sens aimé ici et je voulais jouer à nouveau à Mestalla. Pour le club et pour moi, c’est la meilleure chose qui puisse arriver, » a ainsi commenté le natif de Colombes.

