Dans une interview au site de l’UEFA, Gonçalo Guedes est revenue sur son année civile 2017 qui marqua un premier virage décisif dans sa carrière. D’un rôle de remplaçant peu utile au PSG, il explosa dans la peau d’un titulaire à Valence, prêté par le club parisien à partir de cet été. S’il assure ne pas avoir une idole en particulier, il prends modèle sur de nombreux anciennes gloires portugaises :

« Je n’ai pas d’idole. J’ai beaucoup de références car de nombreux joueurs sont bons et je ne saurais en retenir un en particulier. Chacun ont des qualitiés différentes, mais les plus forts seraient Luis Figo, Pedro Miguel Pauleta, Deco, Simão et bien sûr Ronaldo. Ce sont des joueurs qui ont marqué les gens. »