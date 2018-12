C’est désormais officiel : Gonçalo Guedes ne portera plus le maillot de Valence cette année. L’ancien joueur du PSG qui n’a pas été convoqué dans le groupe pour la rencontre face à Manchester United en Ligue des champions, va se faire opérer vendredi à Porto.

Le club espagnol a confirmé la nouvelle ce mercredi via un communiqué officiel. L’international portugais va subir une intervention chirurgicale pour « résoudre les problèmes physiques liés à une hernie », précise Valence. Un problème qui handicape l’intéressé depuis plusieurs semaines. « Son temps de récupération est estimé entre un mois et demi et deux mois, en fonction de l’évolution du joueur », conclut le communiqué.