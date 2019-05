Quel beau cadeau pour les 100 ans du club ! Opposé face au Barça en finale de Copa del Rey à Séville, Valence a réussi à dominer la rencontre et à s’imposer sur le score de 2-1. C’est une victoire globalement méritée même si les deux équipes ont eu toutes les deux leur période. C’est le premier titre du club depuis 2008, qui était déjà une Coupe du Roi, la 8e de son histoire.

Les Ches ont maîtrisé la première mi-temps et pris un break d’avance grâce à des buts de Kevin Gameiro (21e) et Rodrigo Moreno (33e). Bousculé et surtout inoffensif, le Barça a changé les choses à la pause avec les entrées de Malcom et Vidal. Mieux dans le jeu, les Catalans poussaient. Après un premier numéro de Messi, dont l’extérieur du pied terminait sur le haut du poteau (56e), l’Argentin parvenait à réduire le score à la suite d’un corner (73e). Les dernières minutes devenaient irrespirables, surtout que Gedes manquait la balle de match (90e+4). Plus de peur que de mal finalement puisque le dernier corner barcelonais ne donnait rien, offrant la victoire à Valence.