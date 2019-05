Sur la pelouse de l’Emirates Stadium, le Valencia CF a mal débuté sa double confrontation contre Arsenal en demi-finales de Ligue Europa. La formation de Marcelino a en effet enregistré une défaite ce jeudi soir (1-3). En début de rencontre, Mouctar Diakhaby a cependant marqué un but très important. Après la rencontre, l’ancien Lyonnais a expliqué que tout était encore possible. « C’est clair qu’on est toujours en vie. On a perdu 3-1, on savait qu’ici c’était un terrain compliqué mais on va essayer de faire le nécessaire chez nous. Ils savent que ça va être difficile là-bas. On sera chez nous avec nos supporters, ça sera autre chose et on va essayer de se qualifier pour la finale », a lâché le défenseur français sur RMC Sport.

Ce but marqué de la tête pourrait donc valoir de l’or dans quelques jours. Interrogé sur son adaptation en Espagne, lui qui est arrivé au Valencia CF l’été dernier en provenance de l’Olympique Lyonnais, Mouctar Diakhaby a ensuite avoué que tout se passait pour le mieux : « c’est vrai qu’en général, ça se passe plutôt bien ici, je me suis adapté mais j’ai encore beaucoup de choses à prouver. Je travaille tous les jours pour en arriver là et je suis récompensé. »