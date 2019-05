Promu en Liga à la fin de la saison dernière, le Real Valladolid a réussi à obtenir son maintien grâce à une belle victoire contre le Rayo Vallecano (2-1). Dès lors, les Pucelanos ont l’esprit léger. C’est notamment le cas de leur président Ronaldo. Après la rencontre, le Brésilien qui a remporté la Coupe du monde en 1994 et en 2002 a laissé éclater sa joie et a savouré ce moment.

Dès lors, il était difficile de cacher ses émotions à ses joueurs comme le rapporte Marca : « vous m’avez fait vivre le plus beau jour de ma vie ... C’était comme gagner quelque chose. En effet, la satisfaction et l’espoir que vous m’avez donné... Nous avons également beaucoup souffert. On est une équipe de première division puta** ! »