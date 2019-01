La venue de Mario Balotelli à l’OM ne fait pas le bonheur de tout le monde au club. Valère Germain et Kostas Mitroglou vont devoir jouer les rôles de remplaçants. Même si le Grec était titulaire face au LOSC ce vendredi, il se pourrait bien que ce soit lui qui fasse les frais de l’arrivée de l’Italien.

D’après Record, Mitroglou pourrait faire son retour à Benfica cet hiver. Le club portugais réfléchit à soumettre une proposition de prêt de un an et demi à l’OM, en plus d’une prise en charge totale du salaire du joueur, qui est tout de même estimé à 300 000 € mensuels. Le média précise que le club français n’a pour le moment payé que 2,5 M€ à son homologue lusitanien sur les 15 M€ du transfert du joueur réalisé à l’été 2017. Un argument qui pourrait faciliter les échanges. Cependant, il faudra d’abord que les Águias fassent du tri devant et se débarrassent de Nicolás Castillo ou de Facundo Ferreyra avant de bouger sur le Grec.