À la toute fin de l’entraînement du Paris Saint-Germain ce vendredi à Shenzhen, Neymar a eu une petite frayeur. Sur une grosse frappe au but, le Brésilien, grimaçant, s’est touché le pied droit et a préféré écourter sa séance. C’est évidemment le pied où il s’était blessé gravement. Pourtant, personne n’avait l’air inquiet au PSG à l’image de son entraîneur Thomas Tuchel qui est venu le chambrer juste après, alors que le Ney était assis sur un ballon.

Il a ensuite pris le temps d’aller voir les fans chinois, toujours nombreux à se déplacer pour lui et pour le PSG, afin de signer quelques autographes. Sans boiter, ce qui est plutôt rassurant. Mais cette alerte n’est pas non plus synonyme d’une guérison complète. Il faudra encore patienter pour voir le Ney à 100%, qui est de toute façon suspendu ce samedi pour le Trophée des Champions face à Rennes.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10