Après avoir retrouvé le chemin des filets en Premier League avec Arsenal durant les fêtes de fin d’année, Alexandre Lacazette espère enchaîner en ce début d’année 2019. Et l’ancien Lyonnais fait tout pour être efficace devant le but comme le prouve ses entraînements. Hier, face à ses coéquipiers gardiens, il a enchaîné les réalisations dans toutes les positions et tous les styles.