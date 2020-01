Match totalement fou en 2.Lig Kirmizi, troisième division turque. En effet, l’Usak Spor AS (13e) recevait l’Ergene Velimeşe SK (9e). Alors que les hôtes menaient 2 buts à 0, l’arbitre a signalé un penalty pour les visiteurs dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps du match.

Le gardien de l’Usak Spor AS, Ersin Aydin (29 ans), a stoppé le penalty, mais ce dernier doit être retiré car le gardien turc est sorti trop tôt de sa ligne de but. Il est donc retiré et une nouvelle fois le tir de l’attaquant adverse est arrêté par Aydin, toujours en sortant de sa ligne au mauvais moment. L’arbitre doit alors l’exclure du match. Son remplaçant, Levent Aktug (29 ans), fait son apparition dans un climat tendu et parvient à stopper une troisième fois le penalty. Un scénario incroyable qui a rendu ivre de joie tout le stade. Au final, l’Usak Spor AS a remporté le match 2-0.