Lorsque la nouvelle est tombée, ils n’ont pas du en croire leurs yeux. Alors ils lui ont réservé le plus incroyable des accueils. Dani Alves a débarqué hier à São Paulo, lui qui a signé dans le club de la ville, le São Paulo FC, il y a quelques jours. Et à son arrivée, une marée humaine était présente pour chanter et fêter cet événement. Fumigènes, mouvements de foule, danses et chants, tout y était pour une des arrivées les plus incroyables de ces dernières années.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10