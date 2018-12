Cristiano a certainement marqué l’un des plus beaux buts de sa carrière, ce samedi, avec le Kashiwa Reysol en J-League. D’un joli geste technique, il s’est libéré de son défenseur et a tenté sa chance au milieu du terrain. En se retournant, il est tout de même parvenu à envoyer le ballon au fond des filets, d’une frappe sublime. Le gardien adversaire, trop avancé, n’a rien pu faire, et son équipe l’a finalement emporté 4-2 contre le Gamba Osaka. Malheureusement pour l’attaquant brésilien, son équipe termine 17e du championnat japonais et jouera en deuxième division la saison prochaine.