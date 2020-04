On le sait, le jeune Rayan Cherki a une technique au-dessus de la moyenne. Le gamin de 16 ans, joueur de l’Olympique Lyonnais, nous l’a encore prouvé dans une vidéo qu’il a posté sur Instagram. Il réalise une série de jongles de plus de 30 secondes assez impressionnante. On vous laisse la découvrir.