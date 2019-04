À quelques jours de la réception du FC Porto en quart-de-finales de Ligue des Champions, les Reds semblent très décontractés à l’entraînement. Les joueurs de Liverpool se sont lancés dans un crossbar challenge, entre Mohamed Salah, Dejan Lovren, Georginio Wijnaldum, et Alexander Oxlade-Chamberlain. Et contrairement à ce qu’on aurait pu croire, c’est bien la vedette d’Anfield qui a perdu ce concours, et qui a dû s’acquitter d’un petit gage.