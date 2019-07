Chelsea va bien. Les Blues, nouvelle version avec l’arrivée de Frank Lampard sur le banc, ont battu tranquillement l’équipe irlandaise de St Patrick’s cette après-midi (4-0). Et le champion du monde Olivier Giroud semble déjà en forme. En effet, le Français a inscrit un doublé à Dublin aujourd’hui. Un premier but d’une belle reprise de volée dans la surface avant un second but où après avoir fixé toute la défense irlandaise, il est venu trouver le petit filet d’une frappe croisée.

