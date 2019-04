Le fils de Marcelo, Enzo, continue de faire le buzz. On l’avait vu réaliser un challenge dans le vestiaire du Real Madrid et inscrire quelques buts dans sa catégorie d’âge il y a quelque temps. Voilà qu’il a récidivé ce week-end. En Benjamin, il a de nouveau marqué un quadruplé dans un match qui a permis à son équipe de remporter le championnat. Durant cette saison, il a inscrit 24 buts et donc porté son équipe à lui seul.