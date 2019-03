Un but qui va rester dans les mémoires au sein du club de Carlisle United. Pensionnaire de la quatrième division anglaise, les locaux se sont inclinés hier contre Notts County (1-3). Mais leur but va faire le tour d’Internet. En effet, l’attaquant Hallam Hope a inscrit une réalisation de filou. Il s’est fait discret dans le but des visiteurs afin d’attendre que le gardien mette le ballon à terre pour relancer. Puis il a sprinté pour chiper le cuir au pauvre portier et réduire l’écart à 1-2. Malheureusement insuffisant pour remporter le match mais suffisant pour faire le buzz.