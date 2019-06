Au lendemain de la victoire de Liverpool contre Tottenham en finale de la Ligue des Champions, les Reds se sont rendus dans leur ville célébrer la victoire avec leurs fans et présenter la coupe.

Près de 750 000 personnes s’étaient rassemblées pour contempler leurs héros, nichés en haut d’un bus à impériale et fêter la 6e victoire dans cette compétition. Chants « You’ll never walk alone », fumigènes rouges étaient de la partie, pour honorer cette journée historique.