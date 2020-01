Qui a dit que Lionel Messi ne jouait pas avec Antoine Griezmann ? Le FC Barcelone a mis en ligne sur tous ses réseaux sociaux hier soir une action on ne peut plus symbolique qui a eu lieu à l’entraînement du FC Barcelone. Un une-deux superbe entre l’Argentin et le Français. De quoi enfin faire taire les rumeurs sur une mésentente entre les deux joueurs ?