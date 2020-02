C’était soir de détente et de fête hier pour quelques joueurs du Paris Saint-Germain. Ces derniers célébraient les anniversaires de Angel Di Maria, Edinson Cavani et Mauro Icardi qui pour l’occasion avaient organisé une fête. Étaient présents notamment Ander Herrera, Léandro Paredes, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Keylor Navas. Les Sud-Américains du PSG étaient donc bien représentés et ont mis l’ambiance comme le montre quelques storys Instagram présentes sur les réseaux sociaux.