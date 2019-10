Le site internet Bleacher Report s’est bien amusé. Il a utilisé les jeux vidéos WWE 2K19 et UFC 3 afin de simuler un combat de catch sur un ring entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Les deux stars se rendent coups pour coups et au final, c’est l’Argentin qui triomphe de l’affrontement. À noter, les corps bodybuildés à l’extrême des deux joueurs qui vont sans doute faire rire les internautes.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10