MEO, un opérateur téléphonique portugais, a choisi de frapper fort pour sa nouvelle campagne de pub. Dans celle-ci, dont quelques images ont été dévoilé par l’agence Neymar Sport Marketing, on peut y voir Neymar et Cristiano Ronaldo s’affronter sur un ring pour un match de boxe. Les deux stars du foot ont vraiment joué le jeu et on a hâte de découvrir la publicité dans son intégralité, très bientôt.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10