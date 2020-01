Paul Pogba (26 ans) vit une saison difficile. Déjà absent durant trois mois à cause d’une blessure à la cheville, le milieu de terrain français est à nouveau indisponible pour environ 6 semaines. Entre temps, il avait eu le temps de disputer deux bouts de matches de Premier League avec les Red Devils.

Le joueur de Manchester United a décidé de faire opérer la cheville qui le fait souffrir depuis quelques mois. Pogba s’est fait opéré aujourd’hui et « La Pioche » a tenu à s’exprimer sur le bon déroulement de son opération via son compte Instagram. On l’aperçoit encore sous anesthésiant.