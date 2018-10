Le choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris-Saint-Germain est devenu au fil des années la grosse affiche de la saison en Ligue 1, et l’une des rivalités les plus importantes du foot français. Ce dimanche, l’OM accueille le rival parisien au stade Vélodrome. À cette occasion, Puma a sorti un clip vidéo, dans lequel un supporter marseillais explique sa passion pour son club de toujours, et ce que représente le Clasico pour les fans de l’OM. Et l’équipementier des Olympiens n’oublie pas le PSG dans cette vidéo... Pas sûr que les supporters parisiens apprécient !

Cliquez ici pour regarder OM-PSG en streaming