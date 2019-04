Voulant conserver son avance en tête de la Liga, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Villarreal pour le compte de la 30e journée. Les Catalans s’organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen dans les cages. Sergi Roberto, Clément Lenglet, Samuel Umtiti et Jordi Alba forment la ligne défensive tandis que Sergio Busquets, Arturo Vidal et Arthur Melo se retrouvent au cœur du jeu. Malcom et Philippe Coutinho prennent les couloirs et Luis Suarez est en pointe de l’attaque des Blaugranas. Pas de Lionel Messi qui débute sur le banc.

En face Villarreal opte pour un 3-4-1-2 avec Sergio Asenjo dans les buts. Le portier espagnol dispose d’Alvaro Gonzalez, de Ramiro Funes Mori et de Victor Ruiz pour former l’arrière-garde. Mario Gaspar et Alfonso Pedraza évoluent en tant que pistons tandis que Manu Morlanes et Santi Cazorla forment le double pivot. Vicente Iborra soutient Samu Chukwueze et Karl Toko Ekambi.

Les compositions :

Villarreal : Asenjo - Gonzalez, Funes Mori, Ruiz - Gaspar, Morlanes, Cazorla, Pedraza - Iborra - Chukwueze, Toko Ekambi

FC Barcelone : ter Stegen - Roberto, Lenglet, Umtiti, Alba - Vidal, Busquets, Arthur - Malcom, Suarez, Coutinho