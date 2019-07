Dans un entretien accordé à la télévision officielle du Sous-Marin Jaune, la nouvelle recrue André-Frank Zambo Anguissa s’est exprimée pour la première fois en tant que joueur de Villarreal. Le milieu de terrain camerounais arrive en provenance de Fulham sous forme de prêt avec option d’achat.

« Le football espagnol est l’un des meilleurs du monde et Villarreal est une grande équipe. J’aime son style de jeu, avec des joueurs très techniques. Je crois que c’est l’une de ses qualités, un football flamboyant. J’espère pouvoir aider l’équipe au maximum. J’ai parlé avec Toko Ekambi quand on était à la Coupe d’Afrique et il m’a donné des informations très positives sur l’équipe, le club, l’entourage, la ville. Et sur l’effectif aussi, qui a beaucoup de potentiel, d’expérience et de talent. Le club a montré beaucoup d’intérêt pour moi et ça m’a aussi motivé pour venir », a lancé l’ancien de l’OM.

